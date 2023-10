squalificato,infortunato:Il portiere 40enne difenderà i pali dei rossoneri nel big match della. Un fulmine a ciel sereno il ko dell'ex, messo ai box da una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, che ora rispalanca le porte al classe 1983, complice anche il rosso rifilato al francese a Genova.- Il terzo portiere rossonero, mentre aveva già raccolto(un solo minuto concessogli da Pioli col Verona, nell'ultima stagionale). Mirante non gioca una partita da titolare in Serie A dal: un 3-1 incassato dalla 'sua' Roma per meno del Torino. Mirante che pareva dovesse lasciare il Milan dopo l'arrivo di, ha invece rinnovato in estate per un altro anno: utile per le liste e per ogni evenienza, così come poi è successo. Il nativo di Castellammare era arrivato al Diavoloda(dopo l'esperienza giallorossa in cui era stato utilizzato 15 volte, anche nella semifinale di Europa League contro il) per tamponare l'infortunio di Maignan. Non ha raccolto presenze nel 2021/2022.- Mirante è sceso in campo col Milan in diverse gare non ufficiali tra le amichevoli estive e quelle invernali della passata stagione. L'ultima volta nel test del, perso per 3-0 contro il, non impressionando per forma e tenuta. Cresciuto nel settore giovanile della, è passato anche per Crotone, Siena (esordio in A), Juve, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma.