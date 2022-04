Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Genoa:



"Siamo orgogliosi, io lo sono personalmente. Siamo felici della vittoria. Per la prossima partita, so che Immobile è un grande attaccante, ma so anche che possiamo vincere, Kalulu? Pierre è un grande giocatore, lavoriamo bene insieme e vuole sempre imparare. Anche Gabbia stasera ha fatto bene, ma Kalulu è come un fratellino. Qua sono felice, mi hanno accolto bene e mi aiutano tutti anche con l'italiano, anche se sto ancora imparando. Scudetto? Dobbiamo focalizzarci solo su di noi, fare il nostro gioco e vedere dove arriviamo alla fine"



INGLESI IN ITALIA - "Abraham sta facendo una grande stagione, vogliamo fare il massimo e credo che siamo entrambi felici, ho parlato molto con lui".