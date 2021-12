Fikayo Tomori, difensore del Milan, parla a MilanTv dopo il pareggio contro l’Udinese: “E' stata una gara difficile, credo che ce la siamo complicata da soli e alla fine dobbiamo accontentarci di un punto. Credo che avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte mezze occasioni ma non molte palle gol nitide”.



IL MOMENTO - “E' un momento un po' strano e quello che riuscivamo a fare all'inizio della stagione non ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare, continuare a giocare e dobbiamo prenderci questo punto”.



SULLA GARA CON L’UDINESE - “Tutti sappiamo che non è stata la nostra miglior partita, in una gare in cui dovevamo giocare bene e vincere. Fa parte del nostro processo di crescita e dobbiamo continuare a giocare bene, cercare di alzare l'asticella, migliorare in ogni reparto e in ogni fase di gioco. Se lo faremo, miglioreremo”.



LE OCCASIONI - “Durante tutta la partita sapevamo che avremmo potuto segnare. Quello che ci dispiace è esserci riusciti troppo tardi. Se avessimo segnato 5-10 minuti prima ne avremmo fatto un altro perché come ho detto, le occasioni le abbiamo avute. Siamo entrati in area senza tirare e creare l'occasione giusta. E' stato difficile, ma come ho detto dobbiamo accontentarci di un punto, ma ne volevamo tre. Non abbiamo perso, guardiamo il lato positivo”.