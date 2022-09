Fikayo Tomori parla a Milan TV dopo la vittoria contro l'Inter nel derby: "Sono molto contento, era una partita importante. Siamo felici, ora andiamo avanti. Siamo molto carichi, siamo una famiglia, tutti corrono per tutti. Dobbiamo continuare così. In tre partite siamo andati in svantaggio, su questo dobbiamo migliorare. Oggi però la cosa più importante erano i tre punti".