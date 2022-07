Mi sono girato verso i miei collaboratori, capivo che qualcosa era diverso. Gli ho detto: “Porca miseria, cosa è successo?”. Chiedevo ai miei giocatori se sarebbero stati contenti di finire ancora secondi. Non saremmo stati contenti.Parole e musica dell', dopo lo scudetto vinto a giugno, per definiredopo unae e dopopur di rimanere in rossonero.per la sua carriera, almeno nel Milan:che sono valsi poi. Decisivo con le prestazioni e con i gol, vedasi alle vociPioli ha più volte voluto evidenziarne il cambio di passo, sotto tutti gli aspetti.Dopo una stagione di ambientamento, il- Per questo l'inizio,Il terzo anno deve portare, anche, di potersi affermare come top:rispetto al termine ultimo del 14 luglio, dopo che nella giornata di ieri si sono aggregati al gruppo squadra Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu, mentre gli altri nazionali sono attesi tra domani e giovedì.- Rientro anticipato,Senza dimenticarevinto e la stagione disputata:, per proporre unal centrocampista, conPer blindarlo e per riconoscenza.@AleDigio89