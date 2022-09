Sandro Tonali si lega al Milan per altre cinque stagioni. Il centrocampista, grande tifoso del club rossonero, ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto fino al 2027. L’ingaggio attuale da 1,2 milioni a stagione arriverà a quasi 3 milioni di euro: un riconoscimento importante per l’ex Brescia figlio del grande rendimento e della crescita mostrata nelle ultime due stagioni.



TONALI IN SEDE- Intorno alle ore 16 Sandro Tonali è arrivato a Casa Milan accompagnato dal suo entourage. Ora le firme sui contratti e le foto di rito con la dirigenza prima degli annunci ufficiali che dovrebbero arrivare in serata.