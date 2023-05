Vigilia di Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions League. A caricare l'ambiente milanese ci ha pensato Inzaghi con le dichiarazioni sull'arbitro francese Turpin, parole cui hanno risposto in conferenza stampa sia Pioli che Tonali.



Proprio il centrocampista è parso molto carico in vista della gara. Uno dei pochi a salvarsi all'andata, Sandro è sempre più il leader di questo gruppo. Corsa, grinta e tiri, sfortunati in questo momento della stagione: questo quanto offre ai suoi l'ex Brescia. Nel video sottostante un focus su di lui.