Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan sull'Empoli: "Per De Ketelaere non è semplice arrivare e giocare, ha giocato fin da subito. Siamo una squadra giovane, è nn ragazzo che giocava in un altro campionato, ha bisogno solo di partite ma non sta facendo assolutamente male".



MAGGIOR FURBIZIA - "Sicuramente perché questa è una partita che magari due anni fa non la portavamo a casa, cambia perché a un minuto dalla fine trovare le motivazioni dopo aver preso un gol non è facile. Siamo cresciuti e abbiamo voglia di vincere."



SULLA RIMESSA - "Era una rimessa che se aspetto e guardo dove è uscita la palla di preciso il mister mi mangia, quindi è una cosa che ho dovuto fare, sono cose che nel calcio succedono, bisogna sempre stare attenti come ha fatto Rafael".



SULLA FASCIA . "Sono felice ma avrei preferito indossarla in un altra maniera e non dopo due infortuni, c'erano modi migliori per indossarla, dispiace per Calabria, Kjaer e anche Hernandez'.