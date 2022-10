È molto deluso il Sandro Tonali che si presenta ai microfoni di Sky nel post partita di Milan-Chelsea. Queste le sue parole.

“Il rigore? Credo ci siano tanti episodi così in una partita, è davvero difficile dare rigore e rosso per un fallo così al 18’. Se va fischiato tutto questo non è più calcio, diventano partite di basket. Non so cosa dire, ma, a parte il penalty, tutta la gestione è stata sbagliata. Ogni fallo era giallo, ne abbiamo presi 7/8. Addirittura 4 nel primo tempo per falli ridicoli, imbarazzanti”.



“Ma dobbiamo guardare al resto della partita, abbiamo provato a tirare fuori ciò che avevamo dentro con coraggio e passione. Certo, dispiace per il risultato e per i tifosi che avevano riempito ancora lo stadio, li ringraziamo lo stesso”.



“Per la qualificazione mancano 2 partite e tutto va ancora giocato. Dobbiamo vincere senza guardare rigori, episodi vari. È tutto nelle nostre mani per passare il girone. Queste due partite ci lasciano tanti rimpianti e tanta rabbia, sta a noi trasformala in calcio, in energia positiva per affrontare queste 2 partite e vincerle”.