Domenica sera a San Siro il Torino scenderà in campo con il lutto al braccio. La società granata ha infatti richiesto alla Lega la possibilità di far indossare ai calciatori granata la fascia nera in memoria di Gigi Radice, l'indimenticabile allenatore dell'ultimo scudetto scomparso questo pomeriggio all'età di 83 anni.