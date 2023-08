Milan-Torino chiude il sabato della 2a giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva da Sky e Dazn e di conseguenza sarà visibile in streaming su Dazn, SkyGo e Now. I rossoneri non vogliono fermarsi dopo il gran esordio contro il Bologna. I granata arrivano invece dal deludente pareggio 0-0 contro il Cagliari e vogliono sbloccarsi.



LE ULTIME - Musah insidia Krunic a centrocampo per Stefano Pioli che però confermerà gli 11 del Dall'Ara almeno dal 1' e quindi anche con Chukwueze in panchina e pronto a subentrare per Pulisic. Ivan Juric invece rilancia Radonjic e ha il dubbio Karamoh-Vlasic dietro a Sanabria. Sarà convocato il neo-acquisto Lazaro che potrebbe insidiare subito Vojvoda in fascia.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reiijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Karamoh; Sanabria.