Rivoluzione. Il Milan ha tutta l'intenzione di stravolgere il centrocampo visto nelle ultime due stagioni. Oltre agli addii di Aster, per il quale non è stato esercitato il diritto di riscatto dal Wolfsburg, e Tiémoué, tornato al Chelsea, nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale la partenza di Sandro Tonali, che diventerà un nuovo giocatore del Newcastle , ai quali bisogna aggiungereche non rientra nei piani di Pioli., operato a metà maggio per la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, rimediata nel derby di andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter.Il Milan inserirà almeno tre nuovi volti, Davide Frattesi del Sassuolo è la priorità, ma non è l'unico nome sulla lista.in scadenza nel 2027 con il Benfica. Un profilo in grado di dare qualità e soprattutto quantità, che può giocare nei due davanti alla difesa o come mezzala.non è da escludere, questa volta, un tentativo concreto. IFlorentino Luis, nato a Lobito, in Angola, ha vestito la maglia delle Aquile di Lisbona 86 volte, con un gol realizzato