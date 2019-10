E' Santiago Arias il norme che sta tornando in orbita Milan nelle ultime ore. Il terzino classe '92 dell'Atletico Madrid sta trovando poco spazio coi Colchoneros di Simeone e proverebbe volentieri a cambiare aria. I rossoneri potrebbero puntare su di lui per aggiungere forze fresche alla fascia destra. Nella lista dei desideri per gennaio ci sono anche Aurier (Tottenham) e ​Zeki Celik (Lille).