, in vista della sfida di stasera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini,Il francese, dopo aver osservato due turni di squalifica (in seguito all’espulsione rimediata a Lecce), tornerà al centro dell’attacco del Milan, riprendendosi la maglia da titolare nello scacchiere rossonero.Sottolineare quanto e come Giroud, sin dal suo arrivo nell’estate del 2021, sia diventato fondamentale per Pioli, oltre che leader della formazione rossonera, sarebbe riduttivo. L’esperienza internazionale, le prestazioni in campo e le reti decisivi sono stati tutti elementi che hanno reso l’ex Arsenal e Chelsea imprescindibile nel sistema Milan. Seppur l’età continui ad avanzare (siamo arrivati a 37 anni),(lasciando il Milan con un bacino di opzioni per il reparto offensivo estremamente ridotto),che, son il senno di poi, rischia di costare il pass per la qualificazione agli ottavi di Champions League.D'altronde, statistiche alla mano, nei big match Giroud si esalta (6 gol al Napoli, 3 a Inter e Lazio, 2 alla Roma, 1 alla Juventus).. La forza dell’Atalanta non è nuova ai più (e nemmeno al Milan, vista la buia parentesi di quel dicembre 2019) e non bisogna farsi tradire dal recente periodo che sta vivendo la squadra orobica (a cui manca il successo in campionato dallo scorso 30 ottobre) che ha mal figurato nella cocente sconfitta per 3-0 in quel di Torino. Al di là della rimaneggiata formazione (molte assenze in difesa) a disposizione di Gasperini,. Una sola rete riuscirebbe a dare un messaggio a più destinatari: ai tifosi, ai detrattori, ai suoi compagni di reparto Jovic (che ha fornito i primi segnali con il gol realizzato contro il Frosinone) e Camarda (più giovane debuttante in Serie A nella storia del calcio italiano) e al Milan stesso.A Le Journal du Dimanche, nel corso delle scorse settimane, il francese si era così espresso: "Il mio contratto scade a giugno. Non ne ho ancora parlato con la società, ma". Una dichiarazione d’intenti precisa, dimostrata anche dal totale disinteresse verso l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, che hanno provato a convincerlo a cambiare aria a suon di milioni.. Il club di Via Aldo Rossi ha ben chiara la fedeltà del transalpino e capirà, nei prossimi mesi, quali sono i progetti e le idee per costruire un futuro ancora legato ai colori rossoneri.