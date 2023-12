Concentrazione alta in casaper una doppia trasferta tra Bergamo e Newcastle che dirà tanto della stagione di Giroud e compagni. Domani pomeriggio alle 18 i rossoneri sono chiamati all’esame Atalanta per non perdere terreno nella lotta scudetto che vede un’Inter viaggiare con il vento in poppa. Pioli ha scelto di preservare Leão in vista dell’impegno di mercoledì in Champions League e: il danese è ancora in ritardo di condizione e resterà a Milanello.Confermati quindi Pulisic a sinistra e Chukwueze sul versante opposto con Giroud che torna al centro dell’attacco dopo aver osservato due turni di squalifica. Pioli è sempre più intenzionato a cambiare qualcosa a livello tattico:. Le scelte in difesa sono quasi obbligate con Florenzi e Calabria sulle fasce e la conferma di Hernández come centrale difensivo mancino al fianco di Tomori.Maignan; Calabria; Hernandez; Tomori; Florenzi; Reijnders; Musah; Chukwueze; Loftus-Cheek; Pulisic; Giroud.