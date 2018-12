Florin Raducioiu, ex giocatore del Milan, torna in rossonero. Queste le sue parole a Telekom Sport: "Ho incontrato Maldini e Leonardo ed abbiamo un raggiunto un accordo con loro. Non è perfettamente quello che volevo ma va bene perché mi stanno dando la possibilità di lavorare in un club famoso dove ho accumulato prestigio e guadagni in passato. E' una cosa che mi rende molto felice, sto solo aspettando di arrivare a gennaio. Parlerò con loro per vedere come potrò essere utile per la Primavera. Mi occuperò del reparto di scouting, di andare a vedere giocatori ed analizzarli per il bene del club".