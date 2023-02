Profumo di Champions., accompagnando tutti i tifosi in giro per il mondo nei turni infrasettimanali delle prossime settimane.– oltre al big match previsto al Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco –. Una sfida tra tecnici che ricorda i derby sino alla stagione 2020-21 – il manager degli Spurs sedeva sulla panchina dell’Inter -. Ma Milan e Tottenham non daranno solo vita ad un’intensa partita sul rettangolo di gioco:Ci troviamo in piena sessione estiva di calciomercato., neo campione d’Italia,– direzione Barcellona – che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società rossonera. Il presidente lascia dopo 5 anni e Maldini e Massara iniziano a lavorare per trovare il sostituto ideale.– e non solo –che fiuta l’affare e chiude per il centrocampista portoghese. Dal mancato arrivo del lusitano, nasce l’alternativa:, mediano senegalese classe 2002, che sostituirebbe perfettamente nelle gerarchie l’ivoriano. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto che alla fine non si è concretizzata, con. Anche Tanguy Ndombele – poi girato al Napoli – è stato un nome sondato dalla dirigenza.– che sarà protagonista a San Siro a causa della rottura del legamento crociato per Bentancur e della squalifica di Hojbjerg –Oltre a Kessié,. Il classe ‘95 si accorderà con la sua squadra del cuore, la Lazio, lasciando un vuoto nella difesa rossonera., centrale olandese che deciderà di accettare la corte del Newcastle, accasandosi al Newcastle.. Un’operazione sempre basata su di un prestito con diritto di riscatto – simile al colpo che ha portato Fikayo Tomori a Milano – ma alla fine i rossoneri abbandoneranno la pista, chiudendo per Malick Thiaw.Mercato invernale 2022., esterno svedese in uscita dalla Juventus. Le porte del club bianconero si sono ormai chiuse per il classe 2000, attirato ed intrigato dall’opzione di vestire la casacca rossonera. Un’operazione fattibile solo a titolo temporaneo, dato l’elevato costo del cartellino di Kulusevski, valutato intorno ai 40 milioni di euro. Un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto.– qualificazione degli Spurs in Champions League e lo svedese che gioca più metà delle partite in Premier per almeno 45 minuti – a 35 milioni, più altri 9 milioni di bonus.Il nome diè stato il profilo più gettonato dell’ultimo mercato invernale. Accostato in Inghilterra a Bournemouth, Leeds ed Everton,, ufficializzato il 25 gennaio.. Anche in questo caso, l’affondo di Maldini e Massara – complice quella mancanza di extra budget da parte della proprietà – non è arrivato e Zaniolo, a febbraio, è diventato un nuovo giocatore del Galatasaray.