Vigilia di Champions League per il Milan, atteso dall'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. Seduta di rifinitura a Milanello per la squadra di Stefano Pioli, salutata prima dell'allenamento da Paolo Maldini e Frederic Massara, presenti nel Centro Sportivo di Carnago.



TOMORI C'E' - La buona notizia per il Diavolo è il rientro di Fikayo Tomori, che ha iniziato la seduta in gruppo con i compagni e dovrebbe essere dunque a disposizione per la sfida con gli Spurs. Presente nelle prime battute anche Alessandro Florenzi, che punta al rientro dopo l'infortunio al tendine, e Sergino Dest: lo statunitense, tuttavia, non è in lista UEFA e dunque non sarà convocabile per la gara di San Siro.







BENNACER - C'è attesa invece per capire se il Milan avrà a disposizione anche Ismael Bennacer per affrontare il Tottenham di Conte: il centrocampista algerino non ha iniziato la seduta di rifinitura con il gruppo a Milanello, il suo recupero si fa estremamente complicato.