Milan-Tottenham (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Sky Sport 1) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Arbitra lo svizzero Scharer, con il tedesco Fritz al Var. Da San Valentino a San Siro si passerà alla festa delle donne a Londra, infatti il ritorno è in programma mercoledì 8 marzo al Jimmy Greaves Stadium o, se preferite, New White Hart Lane.



QUI MILAN - Ancora senza Maignan e Bennacer, Pioli schiera un 3-4-2-1 speculare al sistema di gioco di Conte. In difesa Kjaer è favorito su Thiaw, sulla fascia destra Calabria è in vantaggio su Saelemaekers. A centrocampo spazio per Krunic, diffidato così come Tomori e Ballo Touré. Quest'ultimo è in panchina con De Ketelaere, Rebic e Origi.



QUI TOTTENHAM - Oltre allo squalificato Hojberg, Conte deve fare a meno degli infortunati Lloris, Bissouma, Sessegnon e Bentancur. Dalla parte di Theo Hernandez più Emerson Royal che Pedro Porro, in panchina così come l'altro neo-acquisto Danjuma. Non giocano dall'inizio anche i brasiliani Lucas Moura e Richarlison.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.



TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.