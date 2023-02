"Conte vaffa...": due parole che sono risuonate nel Meazza nel momento meno opportuno, cioè il minuto di silenzio prima di Milan-Tottenham in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.



CHE FIGURA - L'autore del grido, che non è stato inquadrato dalle telecamere, non ha fatto certo una bella figura, ma va segnalato che si tratta di uno, e uno solo, degli oltre settantamila presenti a San Siro. Il che probabilmente rende ancora più vergognosa questa sciocchezza.