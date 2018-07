Il Milan per l'attacco si muove su tre nomi: Gonzalo Higuain, Alvaro Morata e Radamel Falcao. Come spiega Sky Sport, Pipita è un obiettivo del Milan, ma alle spalle di Morata, che resta in cima alla lista dei desideri: i rossoneri in ogni caso sono intenzionati a chiudere per una punta di livello e i nomi sono Higuain, Morata e Falcao, nome da non trascurare. Quindi è probabile che se si raggiungesse un accordo e un equilibrio per lo scambio Bonucci-Caldara a quel punto il Milan possa insistere per portare a Milano Higuain.