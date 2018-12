Può essereil rinforzo per l’attacco del Milan. Trovano conferme le indiscrezioni riportate in Spagna da Estadio Deportivo: il colombiano ex Sampdoria è un obiettivo di mercato dei rossoneri ed è tra i nomi valutati per rinforzare il reparto offensivo rossonero. L’attaccante - secondo quanto appreso da calciomercato.com -Il Milan ha mostrato subito interesse per il giocatore, che ha collezionato 19 presenze in questo avvio di stagione col Siviglia mettendo a referto 4 gol e 4 assist tra Liga e coppe. Ma il club rossonero non è l’unico a cui è stato proposto Muriel.- Il Milan, complici gli ottimi rapporti col Siviglia per la chiusura della trattativa per André Silva in estate, sta valutando attentamente l’ipotesi di mercato. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, la trattativa non è in chiusura come riportato in Spagna, ma in fase calda.Il nome di Muriel è tra quelli più caldi per l’attacco e lo stesso Gattuso ne ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Spal:Muriel arriverebbe al Milan in prestito secco fino al termine della stagione. Il Milan ci pensa, Muriel vuole tornare in Italia…