Il Milan avrà il duro compito di cedere tutti quei giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Tra questi c’è sicuramente Junior Messias: l’esterno destro brasiliano è stato messo sul mercato e ha già ricevuto questa comunicazione da giorni.



TRATTATIVA CON IL TORINO - Su Junior Messias avanza il Torino. Secondo quanto appreso, il Milan è in trattativa con il club granata per la cessione dell’esterno brasiliano. Si ragiona sul prezzo, i contatti vanno avanti spediti da diversi giorni.



INTRECCIO CON SINGO- Allo stato attuale questa trattativa è slegata rispetto alla situazione di Singo, esterno che tanto piace al Milan. Ma i discorsi tra il club di via Aldo Rossi e il Torino possono portare a più soluzioni interessanti. Messias nei prossimi giorni avrà un confronto con il presidente Cairo che proverà a convincerlo a sposare il nuovo progetto di Juric.