Il Milan guarda al futuro e ha messo nel mirino Becir Omeragic, difensore centrale classe 2002 in forza allo Zurigo. Nato a Ginevra da genitori bosniaci, Omeragic è un difensore completo, abile nel gioco aereo, attento in marcatura e preciso in fase d’impostazione. Ha già collezionato 7 presenze nella massima divisione svizzera ed è considerato uno dei talenti più importanti a livello europeo considerando la giovane età.



DISTANZA CON LO ZURIGO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la trattativa tra i due club rischia di essere rinviata alla prossima estate. Il Milan è molto interessato a Omeragic ma la richiesta fatta dallo Zurigo è stata ritenuta troppo elevata: 9 milioni di euro. Avendo il contratto in scadenza nel luglio del 2021, la speranza del club rossonero è quella di riuscire a chiudere l'operazione nei prossimi mesi a cifre più basse rispetto alle richieste attuali. Paolo Maldini lavora su questo prospetto che, per molto addetti ai lavori, è destinato a esordire presto nella nazionale maggiore elvetica.