A piccoli passi verso il traguardo finale. Il Milan è al lavoro per blindare Pierre Kalulu, uno degli attori principali nell’ultimo scudetto vinto e protagonista anche di un ottimo avvio di stagione. Frederic Massara e Paolo Maldini sono in costante contatto con gli agenti del difensore francese già dallo scorso maggio, i rapporti sono ottimi e si lavora con fiducia per chiudere presto la trattativa per il rinnovo.Kalulu oggi percepisce uno stipendio da 400mila euro fino al 2025,e già prima della fine di settembre è previsto un nuovo summit per provare a limare i dettagli e ridurre la distanza. Pierre vuole rimanere in rossonero, un desiderio che verrà presto accontentato.