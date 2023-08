Mehdi Taremi si avvicina a grandi falcate al Milan. I contatti tra Moncada, Furlani e il Porto, iniziati ieri sera e continuati questa mattina in videoconferenza, sono stati produttivi, l'attaccante iraniano classe 1992, che da tempo ha detto sì ai rossoneri, è vicino al trasferimento in Italia. Fino a quando non ci sono le firme non si può parlare di fumata bianca, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è grande ottimismo sulla chiusura dell'affare. Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro, senza bonus, al momento i club stanno discutendo alcuni dettagli, tra i quali le modalità di pagamento.



TAREMI ASPETTA - Il Porto, che fino a qualche giorno fa faceva muro, chiedendo per il cartellino di un giocatore che va in scadenza il prossimo giugno oltre 30 milioni, si è ammorbidito. Pinto da Costa ha capito che non c'è margine per il rinnovo, motivo per il quale ha aperto all'addio, per evitare di perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Taremi, che ha già l'accordo economico col Milan, aspetta fiducioso. L'accordo tra i club dovrebbe arrivare entro questa sera.