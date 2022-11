Il mercato del Milan si muove anche in uscita. Ballo-Touré può fare le valigie: Turchia o Francia possibili destinazioni. Yacine Adli, se sarà lui a chiederlo, potrà cercare altrove di adattarsi ai ritmi della Serie A, per poi tornare in rossonero più allenato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Bakayoko non ha ancora messo piede in campo e al momento anche il mercato pare immobile: ci sarà tempo per trovare una soluzione.