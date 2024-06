Getty Images

Milan, tre club su Maldini: spunta la valutazione

24 minuti fa

Daniel Maldini può essere uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo. Il Monza ha già manifestato al Milan la volontà di acquisire il cartellino del trequartista classe 2001 a titolo definitivo, ma non sarà una missione facile per Adriano Galliani vista la concorrenza di diversi club italiani.



Sia la Roma che l’Atalanta e la Lazio hanno sondato il terreno (senza contattare il Milan) insieme a club esteri. Il suo agente Giuseppe Riso ha già in programma un summit con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per capire quali programmi ha il Milan su Maldini. Un’opzione è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 per valutare poi un’altra cessione in prestito, a meno di offerte nell’ordine dei 10 milioni di euro.