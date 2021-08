Fuochi di artificio in arrivo per il Milan in questa fase finale del calciomercato. Il club rossonero. Massara e Maldini stanno anche programmando le cessioni di almeno tre giocatori.Il primo a salutare il gruppo dovrebbe essere Pobega. Il Milan haper un prestito oneroso ma secco. Il club rossonero crede nelle qualità del nazionale under 21 azzurro e vuole mantenerne il controllo anche in ottica futura. Discorso diverso per Conti: l’ex Atalanta ha un solo anno di contratto ed è destinato a dire addio a titolo definitivo.. Attenzione anche alla situazione di Krunic: l’eventuale doppio arrivo di Bakayoko e Adli potrebbe spingere il nazionale bosniaco lontano da Milanello.