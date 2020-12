Paolo Maldini in una recente intervista concessa alla tv francese Telefoot ha tracciato l'identikit del colpo in difesa per presente e futuro del Milan: giovane, molto bravo nell'uno contro uno e con dei costi ritenuti idonei alla policy di Elliott. Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Schalke 04, risponde perfettamente ai requisiti di questa ricerca ed è il primo obiettivo per la difesa, più di Mohamed Simakan (classe 2000) dello Strasburgo e di Matteo Lovato (classe 2000) del Verona.