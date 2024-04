Milan, tre top club su Leao: i piani delle big europee, c'è una volontà precisa

Il Milan e Rafael Leao, un matrimonio destinato a durare, anche se, con un’offerta monstre, nessuno è considerato incedibile a Milanello: con una clausola rescissoria da 175 milioni a fissare la base per una eventuale trattativa, il gioiello portoghese può diventare una risorsa in due direzioni. Come leader tecnico della squadra o come giocatore da sacrificare, per poi reinvestire sul mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, PSG, Chelsea e Manchester United sono sulle sue tracce.



Luis Campos, ds dei parigini, è l’uomo che portò Leao dallo Sporting al Lille: ora che Mbappé è in procinto di trasferirsi al Real Madrid, potrebbe riprovarci. I Blues seguono Leao da tempi, i Red Devils hanno liquidità a sufficienza per tentare l’assalto. A fare la differenza sarà il volere di Leao.