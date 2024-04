Quanto vale la clausola di Leao

può diventare uno dei grandi protagonisti dell'estate. Alti e bassi nell'ultima stagione con il Milan, senza riuscire mai a esplodere definitivamente; il portoghese divide i tifosi: per qualcuno è un top player che ha solo bisogno di continuità, altri iniziano ad avere qualche dubbio ritenendolo un buon giocatore ma poco di più. Stefano Pioli ha dimostrato di credere fortemente nel ragazzo, la sua titolarità non è stata mai in discussione neanche nei momenti più compicati.- Il suo futuro però è tutt'altro che sicuro, i tifosi rossoneri convinti che Leao sia un big tremano di fronte all'interesse del Psg per il giocatore.. Nell'ultimo rinnovo firmato da Leao con il Milan quasi un anno fa è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro: chi mette quella cifra sul tavolo, può portarsi a casa il portoghese. Un investimento altissimo e impossibile per molti top club, ma non è escluso che il Psg possa presentare al Milan un'offerta più bassa della clausola ma che possa comunque far riflettere i rossoneri su una possibile cessione.

- Al momento però non c'è niente di concreto, Leao è concentrato sul presente e sul Milan, ha già superato le 200 presenze in rossonero e ha commentato il traguardo dicendo di volerne giocare altrettante.. Il Psg è lì alla finestra, monitora la situazione in attesa di trovare il momento giusto per fare un tentativo.