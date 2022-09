Il Milan cade di nuovo a San Siro contro un avversario, il Napoli, che ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria del campionato. Altre due constatazioni:controfa sempre tanta fatica e la tenuta difensiva del Milan preoccupa eccome.. Sul banco degli imputati, a sorpresa, finisce Tomori perché protagonista della terza disattenzione nelle ultime cinque partite che poi è costata la rete degli avversari.. Il movimento a tagliare sul primo palo del Cholito è stato talmente tanto bello che Tomori è rimasto fermo ad ammirare. Scherzi a parte, Fikayo deve ritrovare quella concentrazione che lo aveva contraddistinto nei primi 18 mesi in rossonero. Puoi risultare perfetto per i restanti 89 minuti come lo è stato ieri sera contro il Napoli ma, alla fine, per un difensore sono questi dettagli a fare la differenza. E’ la dura legge del gol. Ilpropone un calcio intenso, verticale e con l’accettazione dell’uno contro uno. In sintesi decisamente bello ma anche rischioso. Gli errori individuali rischiano di pesare il doppio in un contesto del genere. Rilassatezza da rinnovo del contratto lungo? Probabilmente un pizzico, inconsciamente.Una gara che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per non perdere contatto con la vetta della classifica occupata proprio dal Napoli e dall’Atalanta.