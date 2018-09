L'attaccante della Primavera del Milan Franck Tsadjout ha parlato al canale tematico del club: 'Sono soddisfatto. Avendo iniziato con la prima squadra quest’anno, ho avuto poco spazio. Per me, così come per la squadra in generale, è importante mettere minuti nelle gambe in vista della stagione che ci prepariamo ad affrontare. Capanni? Sì, vanno capite le sue giocate, perché certe volte fa delle giocate complicate. Se, però, riesci a capirne le intenzioni, riesce sempre a servirti al meglio. E’ un ottimo compagno. Il gruppo principale che compone questa squadra è dei 2001, che hanno vinto il campionato di categoria due anni fa. Non ho ancora avuto tanto tempo di conoscerli, però ho visto che sono molto disponibili. Si può fare una grande stagione. Allenamenti con la prima squadra? Sto imparando l’intensità con cui fare le giocate e la capacità di saperle leggerle prima. La proposta di Gattuso è sempre la stessa, poi ovviamente quando sei su in prima squadra e sbagli un controllo non puoi usare il fisico come con la Primavera, perché ti mangiano. Quindi devi essere sempre più attento'.