Ricardo Rodriguez si è legato al Milan la scorsa estate con un lungo contratto, fino al 2021, convinto di aver fatto la migliore scelta per la sua carriera. Il no allo Schalke 04 di un'estate fa è stata una scelta precisa: la voglia di misurarsi in un nuovo campionato, con una maglia prestigiosa come quella rossonera. L'esterno svizzero ha incassato la fiducia di Rino Gattuso, un segnale importante anche in ottica mercato. Il numero 68 rossonero non ha chiesto la cessione, nè tantomeno sta pensando di lasciare Milanello nel corso di questa estate. Secondo quanto verificato da calciomercato.com, le voci sul Borussia Dortmund non trovano conferme. Favre stima Rodriguez, i due hanno lavorato insieme allo Zurigo diversi anni fa, ma al momento non c'è assolutamente nulla.