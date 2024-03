Milan, tutta la verità su Theo Hernandez: rinnovo, valutazione, Bayern Monaco e le risposte all’Arabia

Testa al Milan.é concentrato su un finale di stagione che può e deve regalare delle soddisfazioni a tutto l’ambiente rossonero. Poi, a bocce ferme, il difensore francese e il suo agente faranno un punto generale della situazione con la società per capire i programmi per la prossima stagione.Theo al Milan si trova benissimo, il legame con club e tifosi è diventato sempre più forte con il passare degli anni. La fascia di capitano ha aumentato il livello di consapevolezza del terzino francese, leader in campo e fuori. E sempre più protagonista in termini di gol (5) e assist (3): in Europa ha pochi rivali.Senza fretta perché l’attuale accordo scade nel 2026 e c’è tutto il tempo per pianificare al meglio.Un giocatore del livello di Hernández, probabilmente il miglior terzino sinistro al mondo, non può che essere oggetto di tanto interesse. Al momento il francese non sembra interessato alle offerte arabe,. Per il Milan Theo vale più di 90 milioni di euro e vuole provare a blindarlo con il rinnovo del contratto. L’appuntamento è fissato al termine della stagione, Ibrahimovic parlerà con il suo amico Hernández.