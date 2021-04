Sandro Tonali è uno dei talenti più importanti del calcio italiano. Con il Brescia aveva incantato tutti alla sua prima stagione in serie A, ora è alla ricerca di ​equilibrio ed è normale che sia così per un giocatore che sembra già che giochi da una vita ma che compirà soltanto 21 anni il prossimo 8 maggio. Dopo un avvio di stagione timido si è reso protagonista di prestazioni sempre più convincenti sia in fase di regia che d'interdizioneE al quale va concesso del tempo, come accaduto in precedenza con Ismael Bennacer, arrivato dall’Empoli e all'inizio in difficoltà in rossonero.Sandro Tonali è sempre più inserito nel tessuto rossonero, parte integrante di un progetto che mira a crescere stagione dopo stagione.Al netto di quelle che sono le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un possibile futuro diverso rispetto ai piani iniziali. Il club di via Aldo Rossi lo riscatterà nelle prossime settimane per 15 milioni, altri 10 di bonus sono legati al raggiungimento di vari obiettivi