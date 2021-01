Il Milan cerca un vice Theo Hernandez e ha in Junior Firpo il preferito. Però, come scrive Tuttosport, i rossoneri, per non farsi trovare impreparati, hanno tante alternative: da Nuno Mendes dello Sporting Lisbona a Jordan Amavi del Marsiglia, fino ad arrivare a Matias Vina del Palmeiras, che piaceva anche prima dell'arriva di Theo. L'uruguaiano sarà impegnato il 30 gennaio nella finale di Copa Libertadores contro il Santos.