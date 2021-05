. Lo fa al termine di una stagione esaltante, conclusa con il ritorno in Champions League dei rossoneri, ma che non è bastata per convincere il portiere campano e il suo agente Raiola.. Una cifra ritenuta eccessiva dal club rossonero e che faceva il paio conIl Milan ha fatto il possibile per non perdere un patrimonio tecnico ed economico come Gianluigi Donnarumma.Un ultimo tentativo al quale non ha fatto seguito alcuna risposta. Frederic Massara e Paolo Maldini, con il pieno sostegno della proprietà, hanno atteso fino a venerdì scorso eCala il sipario su una delle storie più controverse degli ultimi anni, il Milan riparte dall'ultimo campione di Francia Mike Maignan.