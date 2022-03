La pistaha preso decisamente quota per il. La scorsa notte Calciomercato.com ha anticipato in esclusiva i primi contatti esplorativi per l'attaccante , in scadenza con ilal termine della stagione, ma il belga è più che un'ipotesi: secondo quanto appreso,- Origi sempre più vicino a vestire la maglia del Milan e i motivi che hanno spinto il Diavolo ad affondare il colpo per il classe '95 sono molteplici. La vastaè indubbiamente uno di questi, così come la, può agire anche da esterno d'attacco o da seconda punta, come fatto più volte sia al Liverpool che in nazionale. Il profilo di Origi, poi,, colpito e convinto dalle qualità in occasione del doppio confronto di Champions League con i Reds:, assist per Salah nella partita d'andata ad Anfield (il momentaneo 2-2) e gol personale nel ritorno a San Siro (1-2). C'è poi un altro dettaglio, ultimo ma non per importanza: l'aspetto economico., con un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro a stagione, e questo permetterebbe alla dirigenza milanista di gestire il budget su altri obiettivi, come il difensore (il preferito), il centrocampista (il pallino) o l'esterno destro d'attacco. Origi ha convinto il Milan, c'è fiducia di chiudere presto l'accordo e portarlo a Milano in estate.