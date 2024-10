Getty Images

Milan-Udinese: Curva Sud in silenzio, ecco perché

Redazione CM

22 minuti fa



La Curva Sud del Milan prende posizione in seguito all'inchiesta che ha portato all'arresto di alcuni capi ultras rossoneri. In occasione della gara contro l'Udinese a San Siro, nel secondo anello blu non sono stati esposti striscioni e i tifosi non hanno intonato i cori per la squadra di Fonseca.



PERCHE'? - La stessa Curva Sud ha spiegato il motivo pubblicando sui propri canali social questo comunicato: "Dalla partita di oggi è vietata l'esposizione degli striscioni e dei relativi simboli di Curva Sud Milano, per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa. Per solidarietà tutti i gruppo della Curva hanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali".