Milan-Udinese è la gara che apre la Serie A 2022/23. Riflettori accesi su San Siro, la prima giornata si apre con l'anticipo tra i campioni d'Italia e i bianconeri di Sottil., c'è grande attesa per vedere i nuovi acquisti e in particolare per Charles De Ketelaere, che partirà dalla panchina. L'Udinese ha già giocato la prima gara ufficiale vincendo 2-1 in Coppa Italia contro la Feralpisalò: risposte positive da parte di Success che ha firmato il successo insieme a Deulofeu.- Pioli si porta in panchina tutti i nuovi acquisti: da Adli a De Ketelaere, al quale è stato preferito Brahim Diaz in cerca di rilancio. Out Tonali, in attaccocon Messias insieme a Diaz e Leao sulla trequarti. Nell'Udinese Beto non recupera al 100%, l'attaccante va in panchina con Sottil che conferma la coppia d'attacco schierata in Coppa Italia Deulofeu-Success. In difesa c'è Nuytinck, Masina largo a sinistra al posto di Udogie.: Maingnan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao, Rebic.: Pioli.: Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Deulofeu, Success.: Sottil.