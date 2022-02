Milan-Udinese è il primo anticipo della 27a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18.50, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





MILAN-UDINESE Venerdì 25/02 h. 18,50



MARCHETTI



GALETTO–DI VUOLO



IV: GARIGLIO



VAR: GUIDA - AVAR: CARBONE



PRIMO TEMPO



1' - Neanche 15 secondi di gioco e il Milan chiede un rigore: spizzata di Giroud, Leao cade in area dopo un contatto con Perez e Pablo Marì e invoca il penalty, ma per l'arbitro è tutto regolare e il VAR non interviene, si gioca.