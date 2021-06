L’attaccante Natasha Dowie con un post su Instagram ha salutato il Milan, dove nell’ultima stagione ha segnato 12 reti contribuendo alla qualificazione in Champions League: "Quest’anno abbiamo fatto la storia del Milan con la qualificazione in Champions League e sono orgogliosa di aver fatto la mia piccola parte. È stata la stagione più impegnativa della mia carriera, ho imparato tanto. Ora lascio questo bellissimo Paese sentendomi fortunata per aver giocato per un club così storico e con una delle tifoserie più incredibili mai viste. Mi spiace non aver potuto giocare davanti ai tifosi, è una delle cose più tristi, ma voglio ringraziare tutti per il sostegno ricevuto”. In un post successivo la classe '88 ha svelato anche la sua nuova squadra: il Reading in Inghilterra