Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata:, dopo aver sostenuto questa mattina le visite mediche. Ai rossoneri vanno, per il terzino svizzero in granata un contratto daa stagione più bonus (foto con i fratelli Roberto e Francisco più gli agenti).​- AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Iván Rodríguez Araya al Torino FC.Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive.- Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Ivan Rodriguez Araya. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni.Ricardo Rodriguez è nato a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, ha esordito nella massima serie svizzera con lo Zurigo il 21 marzo 2010 nella sfida contro il Bellinzona. Nel 2012 si è trasferito al Wolfsburg, squadra tedesca con la quale ha disputato 184 partite - tra campionato e coppe -, segnato 22 reti e conquistato una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania. Approdato al Milan nel giugno 2017, con i rossoneri ha esordito in Serie A e collezionato 93 presenze e 4 reti. Nell'ultima parte di stagione 2019/2020 ha giocato 6 match con la maglia del PSV Eindhoven, prima dello stop del campionato olandese a causa dell'emergenza Coronavirus.Con la nazionale svizzera vanta 71 presenze e 8 reti.Tutto il Torino FC accoglie Rodriguez con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!