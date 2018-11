Il tanto atteso comunicato del Giudice Sportivo è arrivato: Gonzalo. Questa è la principale decisione presa sugli episodi della 12esima giornata, col Pipita che salterà così le sfide contro Lazio e Parma., "pizzicato" mentre proferiva una bestemmia durante Roma-Sampdoria.Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * * *HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco.BROZOVICMarcelo (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).CRISCITODomenico (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.BARELLA Nicolo (Cagliari)BESSA Daniel (Genoa)INSIGNE Lorenzo (Napoli)LOCATELLI Manuel (Sassuolo)MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)ROMERO ALCONCHELLuis Alberto (Lazio)ARIAUDO Lorenzo (Frosinone)HATEBOER Hans (Atalanta)DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal)BARILLA' Antonino (Parma)DE ROON Marten Elco (Atalanta)DI LORENZO Giovanni (Empoli)FOFANA Seko Mohamed (Udinese)GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)IONITA Artur (Cagliari)MAIELLO Raffaele (Frosinone)DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)KIYINE Sofian (Chievo Verona)KRUNIC Rade (Empoli)MAZZITELLI Luca (Genoa)BAKAYOKO Tiemoue (Milan)BANI Mattia (Chievo Verona)EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus)FLORENZI Alessandro (Roma)GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)HELANDER Filip Viktor (Bologna)RADU Stefanel Daniel (Lazio)SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo)SAU Marco (Cagliari)VECINO FALERO Matias (Internazionale)ADJAPONG Claud (Sassuolo)BORINI Fabio (Milan)CASTRO Lucas Nahuel (Cagliari)DE SILVESTRI Lorenzo (Torino)DEIOLA Alessandro (Parma)KREJCI Ladislav (Bologna)MALCUIT Kevin (Napoli)MANDRAGORA Rolando (Udinese)OMEONGA Stephane Richie (Genoa)RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)SKRINIAR Milan (Internazionale)VALDIFIORI Mirko (Spal)ZAMPANO Francesco (Frosinone)CALABRESI Arturo (Bologna)GAGLIOLO Riccardo (Parma)SEPE Luigi (Parma)IACHINI Giuseppe (Empoli): per avere, al 45° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema in occasione di una sostituzione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.MOIOLI Mirco (Atalanta): per essersi diretto, dopo la segnatura di una rete della propria squadra, al 19° del secondo tempo, verso gli spettatori posti alla sinistra della propria panchina provocando con gesti e parole la reazione di due persone fuori dal recinto di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.BRUZZONE Marco (Atalanta): per essersi diretto, dopo la segnatura di una rete della propria squadra, al 19° del secondo tempo, verso gli spettatori posti alla sinistra della propria panchina provocando con gesti e parole la reazione di due persone fuori dal recinto di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.