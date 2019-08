. Il centrocampista ex Arsenal, miglior giocatore dell'ultimavinta con la sua, aveva sostenuto le visite mediche il 22 luglio scorso, era stato in sede per firmare il contratto quinquennale coi rossoneri il 23 luglio e ora diventa, ufficialmente, un nuovo giocatore delDopo un'ultima stagione da protagonista con la maglia dell', i rossoneri hanno deciso di puntare sul classe '97 per il centrocampo, dove può ricoprire sia il ruolo di regista, come fatto in Toscana, che quello di mezzala, come successo con la sua nazionale. Operazione da 16 milioni di euro, coi rossoneri che abbracciano il loro nuovo talento.