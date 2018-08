Gustavo Gomez lascia il Milan e l'Italia. Il Palmeiras ha annunciato l'arrivo in prestito annuale del difensore paraguaino, classe 1993 ex Lanus e Libertad. Ecco le sue prime parole dopo aver superato le visite mediche col club brasiliano: "Sono molto contento di arrivare in questa grande squadra. Il centro d'allenamento e le strutture sono molto buone, questo è molto importante per i calciatori".