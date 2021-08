Il Milan comunica ufficialmente la cessione, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell'attaccante norvegese Jens-Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Con una breve nota apparsa sul proprio sito, il club rossonero rende noto dunque l'addio dopo appena una stagione del classe '99, che era stato prelevato dal Bodo/Glimt.



Questo il comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte.



Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale".