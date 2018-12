Giornata di nomine a Casa Milan. Oltre a Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato, il club rossonero ha annunciato l'arrivo in società di Geoffrey Moncada, ex osservatore del Monaco.



IL COMUNICATO - "AC Milan dà il benvenuto a Geoffrey Moncada e comunica che, a partire da oggi, ricoprirà il ruolo di Capo dell'Area Scouting. Stefano Luxoro, in qualità di Direttore Sportivo, prosegue il suo rapporto con il club con il nuovo incarico di Responsabile del mercato dei calciatori professionisti delle squadre giovanili, continuando a dare il suo prezioso contributo alla Direzione Sportiva anche come osservatore. AC Milan fa ad entrambi un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale".